Capua : “Farà i controlli e servirà l’idoneità, la stagione per lui non è finita”

IL MESSAGGERO - Il professor Pino Capua, presidente commissione antidoping della Figc e componente della commissione medica federale che si occupa della tutela della salute del calcio italiano, spiega l'infortunio e l'iter di riabilitazione di Evan Ndicka.

Ndicka ha riportato un trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Di cosa si tratta?

"Una contusione della cassa toracica che ha coinvolto minimamente anche il polmone che ha reagito con una sacca d'aria. Non c'è nessun tipo di coinvolgimento dell'apparato cardiovascolare. Si sono prodotte delle conseguenze da analizzare".

[...]

"L'Italia è un'eccellenza perché è obbligatoria la visita medica sportiva in tutti gli sport prima di affrontare un impegno agonistico. La visita è composta da un esame generale, controllo delle articolazioni e delle strutture muscolari, un elettro cardiogramma a riposo e dopo sforzo, controllo della pressione arteriosa, esame delle urine e spirometria. Gli atleti professionisti in più fanno l'ecocardiogramma e una tac delle articolazioni».

Che controlli si fanno ai calciatori per l'idoneità sportiva?

Ha fatto la differenza la reattività dello staff sanitario?

"L'elettrocardiogramma svolto negli spogliatoi non era ben chiaro e in ospedale gli hanno fatto gli enzimi. Sono stati bravi infermieri e medici dello stadio che lo hanno messo in condizioni di sicurezza".

[...]