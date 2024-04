Cannavaro-De Rossi, la sfida dei campioni. Sono 18 minuti che valgono oro

Udinese e Roma, stasera alle 20, dovranno andare di corsa. Hanno a disposizione solo 18 minuti, più eventuale recupero, per finire la partita del 14 aprile, interrotta al 72' per il malore che ha colpito Ndicka mentre era in campo. [...] Si troveranno di fronte Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, neo allenatore dei friulani che hanno esonerato Cioffi dopo la sconfitta contro il Verona.

I due sono stati compagni in azzurro per 44 volte e campioni del mondo nel 2006. [...] Nella Roma sicuri assenti Lukaku e Ndicka e non utilizzabili Huijsen e Aouar, che erano stati sostituiti nella prima parte del match. [...] De Rossi è tentato dallo schierare una squadra super offensiva per recuperare punti in zona Champions dopo la sconfitta di lunedì contro il Bologna. [...]

(corsera)