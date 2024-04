Cannavaro come Montella 13 anni fa: esordino in Serie A con un recupero

Non è un incrocio inedito: Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro si sono già affrontati da allenatori. Era il 12 novembre del 2022 e a Ferrara si giocò Spal-Benevento. Vinse quello che da ieri è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Udinese (1-2), che però non si salvo dall'esonero tre mesi dopo: il 4 febbraio del 2023 i campani decisero per il cambio. Anche DDR non passò un mese semplice, un San Valentino amaro per il giallorosso cacciato esattamente dieci giorni dopo. Si ritroveranno giovedì sera per una ventina di minuti che non daranno nemmeno il tempo di studiarsi. Però sono quasi 1.200 secondi delicati, che possono cambiare le sorti della stagione. Due punti in più o uno in meno (si riparte dall'1-1), possono fare decisamente la differenza. [...] Non è inedita nemmeno questa situazione e casualmente c'è di mezzo la squadra giallorossa. Nell'ultimo giorno del gennaio del 2011 Bologna-Roma (Di Vaio e Totti capita-ni) fu sospesa dopo poco più di un quarto d'ora per neve. Sulla panchina dei capitolini c'era Ranieri che si dimise il 20 febbraio dopo una clamorosa sconfitta contro il Genoa a Marassi dove la sua squadra stava conducendo tre a zero e riuscì a perdere 4-3. Al suo posto arrivò Montella che debuttò proprio al Dall'Ara il giorno dopo la sua presentazione ufficiale con Rosella Sensi che ancora dirigeva le operazioni. [...]

(Il Messaggero)