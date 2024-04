Cambi in difesa. Spazio a Bove e Baldanzi

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo le fatiche di San Siro De Rossi con l’Udinese opta per un turnover mirato, soprattutto in difesa. Il tecnico giallorosso contro i friulani si affiderà ad un undici titolare inedito, con una serie di sostituzioni volte a far riposare alcuni elementi, oltre a tener conto dei numerosi diffidati: Llorente, Huijsen, Mancini, Paredes, Lukaku e l’infortunato Azmoun.

Tra i pali ci sarà la certezza Svilar, mentre sugli esterni spazio a Karsdorp e Angeliño. Torna dal primo minuto, dopo aver scontato le squalifiche di campionato ed Europa League, N’Dicka, mentre al sue fianco ci sarà Llorente. A centrocampo partirà dalla panchina Paredes, con Bove che prenderà il suo posto insieme a Cristante – che non sarà a disposizione nel ritorno con il Milan di giovedì – e Pellegrini. In attacco nuova chance per Baldanzi che insieme a Zalewski supporterà il reparto offensivo giallorosso guidato da Lukaku, dopo la splendida prestazione al Meazza e alla ricerca del gol che manca da 6 partite