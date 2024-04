Calendario pieno, Abraham punta una maglia da titolare

Neanche il tempo di godersi la vittoria a San Siro contro il Milan che la Roma di De Rossi è obbligata a rituffarsi anima e corpo in campionato. Contro l'Udinese domenica pomeriggio serve una vittoria per continuare la rincorsa al quarto posto occupato dal Bologna. [...] Una partita difficile che De Rossi vuole preparare al meglio. Per questo motivo il mister giallorosso ha scelto di non fare ritorno a Roma dopo la vittoria milanese. La Roma è rimasta al Nord, allenandosi ieri al centro sportivo "Luigi Berlusconi", casa base del Monza. [...]

Domenica per De Rossi sarà turnover parziale per gestire al meglio le forze in vista del triplo impegno in 8 giorni: Monza, Milan e Bologna. Tornerà dal primo minuto Ndicka che ha smaltito la doppia squalifica in campionato e coppa. A centrocampo spazio per Bove e Aouar che daranno riposo ai titolarissimi di De Rossi. In attacco saranno valutate le condizioni di Dybala e Lukaku per capire la loro gestione ed evitare qualsiasi tipo di rischio. Con una certezza in più: Abraham è tornato. Dopo i due spezzoni di gara contro Lazio e Milan, l'attaccante inglese potrebbe essere pronto a rimettersi sulle spalle il peso dell'attacco giallorosso. Già a partire dall'Udinese. [...]

(la Repubblica)