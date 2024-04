Eldor Shomurodov è rinato sotto la guida di Claudio Ranieri e in queste ultime settimane sta trascinando il Cagliari verso la salvezza. Secondo quanto riportato dal quotidiano sardo, l'attaccante uzbeko di proprietà della Roma potrebbe essere riscattato dal club rossoblu: l'accordo prevede un esborso di 10 milioni di euro e ora la permanenza in Sardegna non è più utopia.

(L'Unione Sarda)