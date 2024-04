Calciomercato Roma, contatti nei prossimi giorni con Matip del Liverpool: possibile derby con la Lazio

La stagione 2023/24 è ancora in corso ma già si sta cercando di capire quali potrebbero essere le mosse per il prossimo calciomercato estivo della Roma di Daniele De Rossi. Sull'edizione odierna del quotidiano si parla infatti del difensore del Liverpool Joel Matip che sarebbe intenzionato a lasciare i Reds a fine stagione a parametro zero. Nazionale del Camerun ma con passaporto tedesco, attualmente si sta riprendendo dalla rottura del crociato del ginocchio destro, ma sarebbe pronto già i primi giorni di ritiro. Il giocatore attualmente sarebbe aperto a un trasferimento nella Capitale (sia sponda giallorossa che biancoceleste) e nei prossimi giorni potrebbero arrivare contatti tra le parti.

(corsera)