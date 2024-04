Calciomercato Roma, altri contatti con il Monza per il ds Modesto: serve l'ok di Galliani

Dopo l'addio di Tiago Pinto la Roma è ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione, e il nome accostato maggiormente in queste ultime settimane è quello di Francois Modesto del Monza. Secondo il quotidiano sportivo tra i due club ci sarebbero stati contatti (Modesto ha già lavorato con la Ceo giallorossa Lina Souloukou all'Olympiacos), ma prima di concludere il trasferimento dovrebbe arrivare l'ok dell'ad biancorosso Adriano Galliani. Il ds ha il contratto in scadenza nel 2025.

(gasport)