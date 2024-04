Bologna, Roma e Dea: chi sa giocare meglio è ad altezza Champions

Restano due posti per la Coppa più ricca: c’è anche la Lazioalla finestra, però Motta, De Rossi e Gasperini hanno qualcosa in più. E’ un labirinto la classifica della Serie A. E ci si orienta con molta fatica. Perché non basta guardare ai punti, ma bisogna subito andare alle partite che restano da giocare a ogni squadra. Quasi in porto la Juve che, con l’ufficialità sulla quinta squadra, può cominciare a fare i conti. Nei confronti dell’Atalanta, attualmente sesta a 10 punti, il vantaggio è sostanzioso, malgrado le tante difficoltà degli ultimi mesi. Restano, come detto, due posti attraverso il campionato, con possibile sesta italiana in Champions, nel caso Roma o Atalanta vincessero l’Europa League e non fossero contemporaneamente tra le migliori cinque della A. L’Atalanta ha messo ancora maggiore pressione a Bologna e Roma, impegnate stasera in una sorta di spareggio tra i due allenatori che più hanno fatto parlare in questa stagione. Thiago Motta con la regolarità di un intero campionato, grazie a una squadra che ha coniugato bel gioco e risultati, a dispetto di chi ancora crede che le due cose siano in contrapposizione. [...]

(Gasport)