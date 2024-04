Benitez: "De Rossi sta facendo un lavoro grandioso, la Roma gioca bene"

GASPORT - L'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo. L'allenatore spagnolo ha detto la sua anche sul cammino di Roma e Atalanta in Europa e sul lavoro di De Rossi. Le sue parole: "I bergamaschi mi hanno impressionato contro il Liverpool, mi piace come Gasperini li alle­na e hanno concrete possibilità di vincere il torneo. D’altro can­to anche De Rossi sta facendo un lavoro grandioso, la sua Roma gioca bene, sarà interessante il duello col Bayer Leverkusen che è ancora imbattuto. Potremmo vederle in finale".