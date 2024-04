Bayer, allarme Tah: oggi i controlli

Pazzesco finale a Leverkusen: ancora una volta i prossimi eurorivali della Roma hanno scongiurato la prima sconfitta stagionale segnando in pieno recupero (al 96′ con una stangata di Andrich in mischia) contro lo Stoccarda con il gol del 2-2 che ha impedito la prima caduta dopo una striscia record di 45 partite utili. Xabi Alonso stavolta ha sottovalutato gli avversari, terzi in classifica e virtualmente qualificati per la Champions a tre giornate dalla fine del campionato. In vista della visita di giovedi prossimo in casa della Roma, il richiestissimo tecnico spagnolo aveva lasciato a riposo in panchina il baby fenomeno Wirtz e il bomber nigeriano Boniface, proprio nella partita in cui ha dovuto rinunciare al capitano Xhakasqualificato. [...] L’uscita al 45’pt per infortunio di Tah, pilastro difensivo, ha facilitato lo Stoccarda e solo oggi si saprà se il corazziere nero di Xabi Alonso sarà disponibile contro la Roma. In pochi minuti Adliha accorciato, ma il pareggio di Andrich su mischione da corner è arrivato solo quando ormai il primo k.o. della stagione sembrava inevitabile.

(Corsport)