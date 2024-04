Azmoun scalpita, probabile la conferma a Udine

Dopo la sconfitta contro il Bologna, ieri mattina la Roma è tornata ad allenarsi in vista del recupero dei minuti restanti da giocare (domani sera alle ore 20) in casa dell'Udinese. Scalpita Azmoun, a segno contro la formazione di Thiago Motta e candidato per una maglia da titolare in Friuli e domenica a Napoli.

Alla gara del Maradona non saranno presenti i tifosi giallorossi residenti nel Lazio, dopo il divieto imposto dalla Prefettura partenopea. La Lega intanto ha comunicato gli orati della 35ma giornata di campionato: Roma-Juventus, a cavallo tra le due semifinali di Europa League, si giocherà domenica 5 maggio alle 20.45.

(corsera)