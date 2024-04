Azmoun c'è. Smalling con Llorente

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Per la partita di questa sera De Rossi dovrà fare a meno di Lukaku e N'Dicka. I due calciatori ieri hanno svolto lavoro individuale a Trigoria e non saranno della trasferta di Udine. Il tecnico giallorosso per i venti minuti rimanenti al Bluenergy Stadium si affiderà a un undici consolidato, con qualche sostituzione. Sulle fasce ci saranno Celik e Spinazzola, mentre i centrali saranno Smalling e Llorente, con Mancini, diffidato, che partirà dalla panchina anche a causa della squalifica dello spagnolo in vista dello scontro diretto di Napoli.

Nessun cambiamento a centrocampo, con Cristante, Pellegrini e Paredes che partiranno dal primo minuto. In attacco confermata la coppia formata da Dybala - l'Udinese è la sua vittima preferita in carriera con 13 gol - ed El Shaarawy. Dopo la prova non entusiasmante con il Bologna siederà in panchina Abraham. Al suo posto ci sarà Azmoun, che ha convinto De Rossi dopo l'impatto positivo nell'ultima giornata di campionato, dove ha realizzato la rete del momentaneo 1-2.