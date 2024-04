"Asr Fan Day 24" per i tifosi romanisti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Sarà un Roma-Bologna tutto incentrato sui tifosi quello del prossimo 22 aprile. La gara delle 18.30 sarà infatti una giornata speciale, denominata "Asr Fan Day 24", piena di iniziative da parte della società per ringraziare i romanisti del loro costante supporto. Oltre alla partecipazione di numerosi sponsor del club che daranno il loro contributo per far sentire speciali tutti i presenti all'Olimpico, durante il riscaldamento dei giocatori ci saranno anche le premiazioni dell'abbonato più giovane e di quello più anziano per mano di una leggenda della Roma.

Ma ci sarà anche la possibilità di continuare a dimostrare il sostegno alla comunità. Grazie alla collaborazione con Mater Dei General Hospital e Protezione Civile Avalia, verranno offerti gratuitamente, e su prenotazione, per tutti gli over 45 una serie di screening cardiologi gratuiti nel Toyota Fan Village dalle 15.30 alle 18.