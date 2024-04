La Roma è rimasta a Milano e nella mattinata di ieri si è allenata nel centro sportivo del Monza in vista della gara di campionato contro l'Udinese. Successivamente De Rossi ha concesso alla squadra il pomeriggio libero e ieri sera i giallorossi si sono regalati una cena nel ristorante di Zanetti, El Patio del Gaucho. Oggi alle 13 la Roma tornerà a lavorare a Monzello per svolgere la rifinitura e in seguito partirà per Udine.

(corsport)