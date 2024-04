Aggiungi un posto in Champions: che intrigo la coda della Serie A

Sappiamo di avere cinque squadre nella prossima Champions e che potrebbero essere sei se Roma o Atalanta vincessero l'Europa League senza piazzarsi tra le prime cinque in campionato. Ma adesso che l'UEFA ha precisato che anche la sesta posizione può valere per chiunque la qualificazione alla coppa dei sogni, la volata diventerà sempre più eccitante. C'è un caso, dunque, in cui si può arrivare sesti e andare in Champions: il bonus guadagnato grazie al ranking andrà infatti alla prima squadra non qualificata di diritto, ovvero le prime quattro e la vincitrice dell'Europa League. Se una tra Roma e Atalanta vincesse il trofeo e arrivasse quinta, il bonus ranking andrebbe alla sesta. Al momento sono in corsa cinque squadre: Bologna, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli. A prima vista il calendario più comodo ce l'ha la Lazio, mentre è balordo quello della Roma, spinoso quello del Bologna e interessante quello del Napoli.

(La Repubblica)