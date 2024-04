Abraham torna titolare dopo 11 mesi, Lukaku punta la sfida con il Leverkusen

Abraham ha la possibilità di tornare titolare in campionato dopo 11 mesi e 25 giorni. La sua ultima partita dal 1' fu la finale di Europa League contro il Siviglia e con il Bologna dovrebbe ritrovare il posto al centro dell'attacco per via dell'infortunio muscolare accusato da Lukaku. Tammy avrà un banco di prova importante per il suo futuro, dato che, salvo sorprese, dovrebbe essere la punta centrale del prossimo anno. De Rossi lo sfrutterà al massimo, consapevole che il percorso di recupero è stato molto lungo. Azmoun, tornato recentemente da un infortunio e con zero minuti nelle gambe dal 17 marzo, non dovrebbe partire dall'inizio e questo sarà quindi il momento di Abraham. Non ci sarà infatti nemmeno Lukaku, il quale potrebbe rientrare con il Napoli, altrimenti appuntamento all'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

(Il Messaggero)