Abraham e Svilar salvano De Rossi. A Napoli punto per la Champions

Prima Svilar con le sue parate. Poi il ritorno al gol di Abraham. La Roma si salva a Napoli grazie ai suoi estremi. Il portiere e l'attaccante. Il pareggio allo stadio Maradona arriva quando forse non ci credeva più nessuno. Sesto gol stagionale dei giallorossi dopo il 90esimo e 2-2 in extremis contro gli azzurri di Calzona. Un punto fondamentale nella lotta Champions che a quattro giornate dalla fine si fa ancora più agguerrita. I giallorossi mantengono il quinto posto in classifica a quattro punti di distanza dal Bologna quarto. (...) Il presente racconta una Roma stanca ma orgogliosa che a Napoli riesce a strappare il pareggio dopo un secondo tempo dalle mille emozioni. A partire dal vantaggio di Dybala, arrivato a quota 17 gol in stagione (14 in Serie A) che dopo Lazio e Milan, torna a segnare. Da cecchino, con il dodicesimo gol consecutivo su rigore da quando è nella Capitale. Il gol che accende la partita. E le fortune del Napoli. Che prima trova il pareggio con un tiraccio di Olivera (deviazione decisiva di Kristensen) e poi il gol del 2-1 con il rigore di Osimhen. Arrivato sull'ennesima amnesia stagionale di Renato Sanches. Confuso e maldestro nel tentare di recuperare il pallone dai piedi di Kvaratskhelia. Calcio, fallo e rigore. Ancora una volta. Una lezione forse troppo seve-ra per La Roma messa in campo da De Rossi, capace di non soffrire troppo la maggiore freschezza atletica del Napoli. Anzi, in più di una occasione brava a mettere in difficoltà la difesa azzurra. È forse questa simil giustizia calcistica che mette una mano sul corpo e una sulla testa di Abraham praticamente allo scadere. (...) Ma se c'è stato Abraham, il merito è soprattutto di Svilar. Protagonista di almeno tre interventi decisivi per tenere a galla la barca romanista. (...)

(La Repubblica)