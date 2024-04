Abraham e Smalling “acquisti” Champions

«Il derby non è una partita come le altre, e nemmeno le conseguenze che porta lo so-no». Lo aveva anticipato alla vigilia, Daniele De Rossi, che la gara con la Lazio avrebbe moltiplicato l'entusiasmo in caso di vittoria e la depressione in caso di sconfitta. In un clima di euforia cittadina (guadagnati 3 punti sull'Atalanta ko a Cagliari e 2 sul Bologna fermato a Frosinone), la Roma ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro il Milan di giovedì (ore 21) al Meazza, andata dei quarti di finale di Europa League. De Rossi ha ritrovato la squadra, con un paio di buone sorprese: la prima è la conferma di Smalling, entrato nel finale contro la Lazio; la seconda è il ritorno di Abraham, che nel derby ha rimesso piede in campo dopo un'assenza che durava da oltre dieci mesi, dall'ultima giornata dello scorso campionato, quando si ruppe i legamenti crociati del ginocchio sinistro contro lo Spezia all'Olimpico.

(Corsera)