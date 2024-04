Abraham: “Da mesi sognavo questa gioia”

L’ultimo gol lo aveva realizzato un anno fa esatto contro il Milan. Dodici mesi dopo, Tammy Abraham è tornato ad esultare, regalando alla Roma un pareggio in extremis a Napoli. “Ho sognato molte volte – le parole dell’attaccante inglese – questo momento dall’inizio della stagione, dopo la lunga convalescenza per l’infortunio al ginocchio. Per fortuna la palla è entrata. Nonostante il pareggio, ho motivo di soddisfazione per festeggiare coi compagni e con la famiglia”. (...) Giovedì sera la semifinale d’andata Europa League all’Olimpico (ore 21) contro il Bayer Leverkusen. “Una di quelle squadre che ci piace sfidare. Sarà una bella partita, vogliamo arrivare in finale: loro hanno fatto una grande stagione, ma noi vogliamo essere i primi batterli”.

(corsera)