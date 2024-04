A Udine si gioca il 25. Il club: "Ingiustizia"

Alla fine tra la Roma e la Lega di Serie A sono volati gli stracci. [...] L'epilogo è stata una nota emessa dai giallorossi dopo che la Lega aveva rigettato la proposta di non giocare i 18 minuti e 30 secondi di Udinese-Roma il 25 aprile. "La Roma, con i suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking UEFA e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un'ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer Leverkusen, in condizioni di svantaggio". [...]

I minuti rimanenti si disputeranno il 25 alle ore 20, orario deciso dal club per cercare di concludere la trasferta in giornata. [...] La Roma ritiene che sia di comune interesse per la Serie A che i club italiani siano supportati in termini di programmazione al fine di guadagnare possibili slot Champions per la stagione attuale e le successive. [...] Nulla da fare anche in questo caso, anche se la Lega ha dato la possibilità alla Roma di anticipare comunque la gara contro la squadra di De Laurentiis. Ma giocando il 25 a Udine, anche per poco meno di 20 minuti più recupero, al club non è sembrato opportuno scendere nuovamente in campo due giorni dopo. [...]

(Il Messaggero)