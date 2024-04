A Udine si gioca il 25 aprile alle 20. Il club non ci sta: "Scelta ingiusta"

Gli ultimi diciotto minuti (più recupero) di Udinese-Roma, match sospeso il 14 aprile per il malore di Ndicka, si giocheranno il 25 aprile alle 20. La lettera della Roma, in cui si chiedeva di far slittare la gara per poter giocare sabato 27 con il Napoli e avere gli stessi giorni di riposo del Bayer Leverkusen, che affronterà il 2 maggio, è stata presa in considerazione. [...] La Lega ha comunque lasciato al club la possibilità di decidere a che ora disputare la gara contro l'Udinese e se affrontare il Napoli il sabato o la domenica, tanto che nel comunicato della Lega si legge: "La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto delle esigenze manifestate dalla Roma". [...]

La Roma non ha però gradito la decisione e in serata ha diffuso un comunicato fortemente polemico: "L'AS Roma, con i suoi risultati europeo e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking Uefa e dunque al quinto slot per le squadre italiane in Champions League. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Casini ha oggi avallato un'ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer Leverkusen in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia". [...]

(gasport)