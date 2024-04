A Napoli è allarme difesa: Llorente e Smalling out

Sarà importante anche non sbagliare la partita di domani a Napoli, quando alle ore 18 la Roma scenderà in campo al Maradona, contro i partenopei. Solo che per Daniele De Rossi c’è più di un problema da risolvere in difesa, dove al centro avrà solo Mancini (comunque da tempo alle prese con un problema al pube) e il giovane Huijsen, che da quando è a Roma ha collezionato più errori che belle prestazioni. Tra i giallorossi, infatti, non ci sarà Llorente (out per squalifica) e Smalling, uscito a Udine prima del fischio finale per un problema all’inguine. (...)

(gasport)