19 qualificazioni su 19 dopo un successo in trasferta

La Roma si è qualificata 19 volte su 19, nelle coppe europee, quando ha vinto l'andata in trasferta. Toccando ferro, un ruolino perfetto prima di ospitare domani il Milan partendo dall'1-0 firmato dal colpo di testa di Mancini a San Siro. Nel dettaglio: i giallorossi ci sono riusciti 6 volte in Coppa Uefa, 5 in Coppa delle Fiere, 3 in Europa League, 2 in Conference e in Coppa delle Coppe, 1 in Coppa Campioni.

La prima all'esordio assoluto nelle coppe europee moderne: 3-1 ad Hannover, il 9 novembre 1958 (Fiere), e 1-1 nel ritorno all'Olimpico il 7 gennaio 1959. Le ultime 2 qualificazioni di questo tipo sono arrivate in Conference nel 2021-22: prima nel playoff di agosto per qualificarsi ai gironi, 2-1 sul campo del Trabzonspor e 3-0 in casa; poi negli ottavi di finale, 1-0 ad Arnhem contro il Vitesse e il sofferto 1-1 all'Olimpico. [...]

(corsera)