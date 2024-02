Ultimo saluto al Core de Roma: «Addio Giacomino»

IL TEMPO (M. VITELLI) - Grande commozione ieri pomeriggio nella Parrocchia di Santa Paola Romana, do­ve alle 15 si sono tenuti i fune­rali di Giacomo Losi. Ad acco­gliere il feretro del «core de Roma», centinaia di tifosi giallorossi, stretti in un gran­de abbraccio alla famiglia dell'ex capitano.Presenti anche Bruno Gior­dano, Sebino Nela, Giancar­lo De Sisti, Sergio Brio e Etto­re Viola, figlio dell'indimenti­cato Dino, presidente della Roma dal 1979 al 1991. Alcu­ni anni fa Losi era stato alle­natore della Nazionale atto­ri, rappresentata ieri da Luca Zingaretti e Ninetto Davoli. In un momento davvero da brividi, alcuni ragazzi della Curva Sud hanno consegna­to al figlio di Losi lo stendar­do che raffigurava il papà uti­lizzato nella coreografìa del derby andato in scena l'il gennaio del 2015. Fuori della chiesa, un grande striscione che recitava «Addio Giacomi­no, capitano per sempre». La Roma ha deciso di omaggia­re Losi inviando al funerale soltanto una delegazione dell'Under 18. Nessun calcia­tore o dirigente coinvolto, una decisione che ha fatto storcere la bocca a diversi tifosi. Tanti gli applausi all'uscita del feretro dalla chiesa, accompagnato nell'ultimo viaggio anche da diversi fumogeni. Con 386 presenze (299 da capitano), Giacomo Losi rimarrà nella storia della Roma, con la qua­le ha vinto due Coppe Italia e una Coppa delle Fiere. Nel 2012 è stato inserito nella Hall of Fame ufficiale della squadra giallorossa.