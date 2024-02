Smalling torna in campo. Si rivede anche Sanches

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di lunedì col Cagliari. Buone notizie per il tecnico giallorosso, che ha visto esercitarsi parzialmente col resto del gruppo Smalling e Renato Sanches. L'inglese, ancora alle prese con un problema tendineo, continua a lavorare per ritornare a disposizione dopo 5 mesi di assenza in un percorso che durerà almeno un altro paio di settimane. Il centrocampista sembra invece aver messo alle spalle il trauma distorsivo accusato ad inizio anno e ha svolto parte della seduta con i compagni, in un recupero che sarà più breve rispetto al difensore.