Sirene turche per Sanches ma può restare

IL TEMPO (L. PES) - C'è tempo fino a venerdì per provare a chiudere l'operazione che porterebbe Renato Sanches al Besiktas. Il 9 febbraio, infatti, chiuderà il mercato in Turchia e nelle ultime ore sono aumentate nuovamente le voci di una possibile cessione del portoghese, che però resta molto complicata. Il centrocampista di proprietà del Psg, infatti, non ha mai gradito la destinazione che lo porterebbe a giocare in superlig, e appare piuttosto difficile che possa cambiare idea nel prossimi giorni. Ira l'altro, smaltito l'ennesimo infortunio, ieri è tornato nelle rotazioni di De Rossi che potrebbe provare a rilanciarlo se il portoghese trovasse condizione. Un'alternativa in più per il nuovo tecnico giallorosso in un centrocampo abbastanza monopasso. Cresce intanto l'attesa per la nomina del ds, con i profili di Maurice e Schmadtke che restano in vantaggio sugli altri. Recentemente il dt del Rennes ha dichiarato di voler proseguire in Bretagna anche se le voci sul suo possibile approdo nella Capitale aumentano anche in Francia. L'ex ds del Liverpool, invece, guida la truppa dei vecchi dirigenti dei Reds assieme a Ward ed Edwards che intrigano molto la famiglia Friedkin per il loro curriculum. Così come Vivell, uomo Red Bull e giovane in rampa di lancio che resiste tra i papabili candidati. Non esiste una vera e propria data per l'annuncio, ma le prossime due settimane potrebbero essere quelle decisive.