Semifinali Primavera: brutte sconfitte per le due romane

IL TEMPO (E.I.) - Sconfitta in fotocopia per Lazio e Roma in Coppa Italia: l'andata se l'aggiudicano Torino e Fiorentina per 3-1. Una debacle frutto del momento negativo delle romane che scendono in campo solo per presenza, al ritorno sarà durissima. Al Fersini, i ragazzi di Sanderra iniziano la partita con il piglio giusto, ma è il Torino a gestire il gioco e a trovare la via del gol con Dalla Vecchia, Dellavalle e Perciun. Solo Milani salva la faccia con una gran botta su punizione nel finale. Il ritorno tra le mura avversarie si prospetta in salita, anche se la Lazio non deve perdere la testa e ritrovare energie.

Come i cugini, la Roma se la sta passando male in questo avvio di 2024 e la partita di ieri ne è il manifesto. Nonostante i buoni segnali di Milano, al Viola Park i ragazzi di Guidi cadono sotto i colpi di una Fiorentina in gran forma (5 vittorie nelle ultime 5). che va in gol con Fortini, Harder e Rubino. Il secondo tempo inizia bene con il gol in apertura di Plaia, ma poi la Roma si spegne di nuovo. Lazio e Roma giocheranno il ritorno il 21 febbraio.