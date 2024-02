Scommessa Champions: le scelte di Napoli e Roma con vista sul quarto posto

È stato un mercatino di riparazione, come in effetti dovrebbe essere, per­ché gennaio è un mese buono per mettere le toppe e così è stato: nes­sun trasferimento di grido e un po­dio di affari costosi formato da outsi­der (...) In Italia sono circolati circa 100 milioni, in equilibrio tra entrate e uscite. Ha scucito soldi chi è in corsa per il quarto posto, puntando qual­che milione per provare ad aggiudi­carsi il jackpot della Champions: del Napoli s’è detto, la Roma ha conclu­so l'affare più eclatante (e oltre a Bal-danzi c’è Angelino), alla Fiorentina è sfuggito il più clamoroso (per Gud-mundsson è arrivata a offrire 25 mi­lioni, ma comunque ha Belotti), il Bo­logna ha il record di passivo (-16,5 mi­lioni) e ha scritturato due promesse molto interessanti, l’argentino Ca­stro e il serbo Ilic, e l'Atalanta ha puntato 9 milioni su Hien. Solo il To­rino (tre prestiti di contorno) e la La­zio (sfumato pure l’inglese Kent) non hanno speso. (...)

(La Repubblica)