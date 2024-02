Scatto Roma, ecco Baldanzi. Gallo in viola

[...] Da tempo non si ricordava un mercato della Roma così scoppiettante a gennaio. [...] Invece Pinto ha stupito tutti. Un colpo di coda che vede in 24 ore le partenze di Belotti (in prestito alla Fiorentina per 750mila euro che garantirà 1,2 milioni d'ingaggio al centravanti) e Kumbulla (con la stessa formula del Gallo al Sassuolo, più l'arrivo di Baldanzi dall'Empoli. [...]

Un arrivo che taglia definitivamente il cordone ombelicale con il passato, quindi con Mourinho, e soprattutto con mercati caratterizzati da calciatori di nome e dagli ingaggi roboanti. [...] Di certo un punto a favore di De Rossi perché nelle caratteristiche che deve avere un grande allenatore c'è anche quella di farsi comprare i calciatori che vuole. Peculiarità che Mou sembrava aver perso. [...] Trequartista di nascita, ora nella Roma (dopo aver firmato un quinquennale) dovrà adattarsi a giocare sulla fascia. Ambidestro, partirà prevalentemente a sinistra e garantirà una gestione migliore di Dybala. [...]

(Il Messaggero)