Sassuolo, preso Kumbulla: Dionisi può pensare anche alla difesa a 3

Marash Kumbulla questa mattina sosterrà le visite mediche con il Sassuolo. Il difensore arriva dalla Roma in prestito secco. Un'operazione definita nella notte tra martedì e mercoledì. Per il centrale si tratta di un'opportunità per rilanciarsi dopo l'infortunio che lo ha obbligato a saltare tutta questa stagione finora. [...] Kumbulla si era procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lo scorso aprile. [...]

Ecco perché questo trasferimento può rappresentare una buonissima occasione di rilancio per Kumbulla. [...] In casa Sassuolo la cessione di Gian Marco Ferrari (che è a scadenza) alla Cremonese è stata congelata per il momento. E mancando solo la giornata odierna per definirla, sembra davvero complicato. Forse in casa Sassuolo preferiscono tenere Ferrari per dare modo a Kumbulla di riprendere confidenza con la Serie A in maniera più morbida. [...]

(gasport)