Sanches può tornare tra i convocati

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Continua la preparazione della Roma a Trigoria in vista della gara di domani sera contro il Cagliari, che chiuderà la ventitreesima giornata di campionato. Una settimana intera a disposizione di De Rossi, che per la prima volta dal suo arrivo sulla panchina giallorossa, potrà contare su tutti i centrocampisti. Nella seduta di ieri mattina si è infatti allenato nuovamente con il resto della squadra Renato Sanches. Superata la distorsione alla caviglia, il portoghese, ultima presenza datata 17 dicembre, quando a Bologna venne sostituito dopo 20 minuti da Mourinho. Chi si divide ancora tra esercizi di gruppo e individuali è Smalling, che avrà bisogno ancora di una decina di giorni per recuperare dal problema tendineo accusato a settembre. Così come l'inglese, non sarà sicuramente della partita anche Spinazzola: il terzino è ancora alle prese con una lesione al quadricipite sinistro, candidando così Angeliño come titolare sulla fascia sinistra. Possibile spazio a gara in corso per Baldanzi, che ieri ha svolto il secondo allenamento con i suoi nuovi compagni. L'ex Empoli è uscito vincente per la seconda volta consecutiva dalla consueta partitella. Oltre all'ultimo arrivato, nella squadra che ha trionfato erano presenti anche Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Cristante. Oggi, prima di dirigere la rifinitura, De Rossi parlerà in conferenza stampa alle 10.30.