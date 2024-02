Roma, super occasione. De Rossi tenta il tris, assalto al Cagliari con vista Champions

Probabilmente da Bergamo si sarebbe augurato un pareggio. Ma alla fine va bene anche così, perché se oggi Daniele De Rossi dovesse battere il Cagliari, avrebbe di fronte una classifica bellissima, con la Roma quinta, a -1 dall'Atalanta. [...] Quella con l'Atalanta rischia di essere davvero un testa a testa per la Champions. Perché vincendo stasera la Roma si porterebbe a un solo punto di distanza, ma anche ad una lunghezza di differenza nella speciale classifica interna. Dove i nerazzurri sono primi con 28 punti (insieme all'Inter), ma la Roma si porterebbe a 27, al pari della Juve. [...]

E poi stasera per Daniele sarà una partita particolare, perché dall'altra parte troverà Claudio Ranieri, con cui ha vissuto tanto. "A lui mi uniscono i due momenti più emozionanti in giallorosso: l'anno in cui abbiamo sfiorato lo scudetto e quello in cui ci siamo accompagnati a vicenda alla porta, lasciando la nostra squadra del cuore" - ha detto Daniele. [...] Ed allora De Rossi per rendere la sua Roma sempre più compatta sta continuando a lavorare sul gruppo, sulla testa e anche sulla psiche dei giocatori. [...] Stasera, invece, ci sarà attesa per i nuovi, Angeliño e Baldanzi. "Hanno qualità nelle giocate, nel posizionamento, nel calcio e nei primi passi. E questo mi piace molto", la chiusura di De Rossi. [...]

