Roma, Modesto è il ds più vicino: dopo l’addio di Tiago Pinto il sostituto sembra deciso

Sembra essere Francois Modesto l’uomo scelto da Dan e Ryan Friedkin per raccogliere l’eredità di Tiago Pinto. Il manager, molto legato alla Ceo Lina Souloukou, avrebbe parlato molto con la proprietà americana, già nelle scorse settimane, agli albori della trattativa per Baldanzi. È attualmente direttore dell’area tecnica del Monza e questo ha una sua rilevanza. [...] Basta scontri interni, basta dirigenti che devono fare la scuola guida: l’idea è quella di lavorare bene e, soprattutto, lavorare subito. L’ufficialità ancora non c’è perché le firme ancora sembrano non esserci, ma la scelta sembra fatta. E non è detto che non venga annunciata a breve, per due motivi: la Roma ha bisogno di un manager già operativo per il presente ma soprattutto il futuro. [...] Salvo clamorosi e nuovi ribaltoni, sarà Modesto a prendere in mano la direzione sportiva della Roma che non ha altro tempo da perdere per studiare le future strategie (anche perché entro giugno dovranno essere fatte plusvalenze per una cinquantina di milioni).

(Corsport)