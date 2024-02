Roma, è già futuro. Caccia al nuovo ds, si cerca all’estero: Maurice o Neppe

Massimo riserbo, come da tradizione. Ma anche un’attesa spasmodica, per capire bene chi sarà a costruire la Roma del futuro. Già, perché da ieri a Trigoria non c’è più Tiago Pinto e nella short list a cui si è arrivati dopo un lungo studio ci sono una serie di nomi che la Roma ha contattato. Tra questi quelli oggi in pole position sono soprattutto due, il francese Florian Maurice e il tedesco Marco Neppe. [...] Maurice ha ancora un contratto in essere con il Rennes che scade però a giugno e che ancora non è stato rinnovato. Neppe, invece, ha fatto tutta la trafila interna al Bayern Monaco. Ha lasciato la Bavaria alcuni giorni fa per alcuni dissidi interni. [...] Ma nella short list ci sono anche altri nomi e magari anche un mister X che ancora non è mai uscito. Di certo ci sono stati colloqui con due tedeschi, Christopher Vivell e Jorg Schmadtke. il primo ha lasciato da poco il Chelsea. Il secondo è invece passato dal Wolfsburg al Liverpool la scorsa estate, ma il recente addio di Klopp (a cui è molto legato) potrebbe portare anche lui a cambiare presto aria. Contatti anche con Mitchell, che piace per la conoscenza di tanti mercati, Ribalta ed Edwards.

(Gasport)