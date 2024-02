ROMA-CAGLIARI: le probabili formazioni dei quotidiani. Subito Angeliño titolare, ballottaggio Pellegrini-El Shaarawy a supporto di Lukaku

Questa sera alle 20:45 la Roma chiuderà la 23° giornata di Serie A in casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri, con l'obiettivo di provare a sfruttare i passi falsi di Fiorentina e Lazio e avvicinarsi ulteriormente all'ultimo posto valevole per i gironi di Champions League. Per Daniele De Rossi i dubbi di formazione sono pochi: confermata la difesa a quattro con Angeliño subito titolare sulla sinistra e Karsdorp a destra (in mezzo Llorente e Mancini). A centrocampo Cristante e Paredes torneranno titolari insieme, con Pellegrini che potrebbe spostarsi sulla trequarti favorendo l'utilizzo di Bove più arretrato (El Shaarawy resta comunque favorito). Davanti, neanche a dirlo, intoccabili sia Dybala che Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL TEMPO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Pellegrini; Lukaku.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.