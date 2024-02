Roma-Cagliari: De Rossi insegue il terzo successo contro Ranieri, il suo vecchio maestro

Vincere contro il Cagliari, stasera allo stadio Olimpico, per rimanere nella scia dell'Atalanta, che superando per 3-1 ieri sera la Lazio ha consolidato il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. È questo l'obiettivo di Daniele De Rossi, che insegue la terza vittoria consecutiva sulla panchina della Roma: per farlo dovrà superare il vecchio maestro Claudio Ranieri, con cui ha condiviso momenti indelebili della sua storia in giallorosso.

"A lui mi uniscono tanti bei ricordi - le parole dell'ex Capitan Futuro - forse i due momenti più emozionanti in assoluto: l'anno in cui abbiamo sfiorato lo scudetto (la stagione 2009-10, quando Ranieri subentrò a Luciano Spalletti, ndr) e quello in cui ci siamo accompagnati a vicenda alla porta, poco meno di cinque anni fa, lasciando la nostra squadra del cuore". [...] Sarà la prima per i nuovi acquisti Angeliño e Baldanzi, ci sarà il ritorno di Renato Sanches ma è sempre Dybala l'uomo su cui puntare. [...]

(corsera)