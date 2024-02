Roma-Cagliari, De Rossi e Ranieri amici-nemici solo per una notte

Ranieri contro De Rossi, lunedì sera, è una storia di immenso romanismo. Ben sapendo, però, che l'allenatore di Testaccio farà di tutto, sulla panchina del Cagliari, per portare a casa più punti possibili. I precedenti contro la Roma dicono che Ranieri è in vantaggio: 9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Nella scorsa stagione c'è stato un precedente diretto proprio tra i due allenatori e se lo aggiudicò Ranieri battendo per 2-1 la Spal di DDR con il suo Cagliari.

De Rossi è stato il calciatore più impiegato da Ranieri allenatore della Roma (74 partite) e il loro rapporto è sempre stato molto positivo.

Il Cagliari, insieme al Sassuolo, è l'unica squadra battuta in trasferta da Mourinho in questa stagione: vincendo a Salerno, la Roma di De Rossi ha già fatto il 50% di quella dello Special One.

(corsera)