Rientra Sanches. Countdown Chris

Farà probabilmente uno strano effetto anche a lui tornare all'Olimpico e sedere in panchina. [...] Tre mesi dopo eccolo, Renato Sanches, tornare tra i convocati e a disposizione dopo aver messo alle spalle la distorsione alla caviglia e il rapporto non idilliaco con Mourinho. [...] E oltre a meritarsi in campo la fiducia di De Rossi, il centrocampista portoghese dovrà anche guadagnarsi gli applausi dei romanisti che lo hanno criticato non solo per le sue (poche) prestazioni, ma anche per non aver dato il giusto supporto all'ex allenatore. [...]

Alla lettura della rosa, prima della partita, i romanisti gli riserveranno qualche fischio, così come probabilmente all'ingresso in campo, se dovesse arrivare. A lui il compito di trasformare le critiche in applausi. [...] Più o meno quello che dovrà fare anche Smalling quando tornerà a disposizione di De Rossi. [...] Il difensore è tornato a lavorare con il gruppo, senza caricare troppo il lavoro ma facendo sicuramente grandi progressi. Entro le prossime due settimane sarà chiamato tra i convocati, poi De Rossi deciderà in quale partita schierarlo dal primo minuto. [...]

