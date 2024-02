Primavera, brutto ko interno per i giallorossi. Pari Lazio in casa della Juventus

IL TEMPO - Profondo giallorosso per la Roma che cade col Monza (1-4), mentre la Lazio tira fuori gli artigli, riacciuffa la Juve (1-1) e aggancia cugini e Torino. La Roma non vince dal 15 gennaio, momento critico per i ragazzi di Guidi che restano in zona play-off. Domenica prossima c'è il Cagliari. I biancocelesti reagiscono alla Juve conquistando un ottimo punto. Alla prossima big match con il Torino.