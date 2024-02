Poker al Cagliari e terzo successo per De Rossi: il 4° posto è vicino

Tre su tre, e sempre meglio. La Roma infila la terza vittoria consecutiva e si riavvicina alla zona Champions, a un punto dall’Atalanta quarta, e lo fa mostrando altri passi avanti nello sviluppo del gioco, nelle conoscenze, nelle intenzioni. […] De Rossi inserisce subito Angeliño, un tipetto dal curriculum curioso, che non si capisce perché non sia mai riuscito a sfondare definitivamente nonostante i passaggi al City e al Lipsia. Lo inserisce perché il contesto è cambiato: in uno scenario da battaglia o da corse lunghe il fisichino non lo aiuterebbe, ma ora servono ancora di più piedi buoni e visione, e allo spagnolo non mancano. Le uscite dalla sua parte, la sinistra, si fanno subito rapide, verticali, precise. […] De Rossi si permette tre cambi precoci (Huijsen, Bove e Zalewski) e uno forzato (Kristensen per Angelino) ma non perde qualità. E anzi guadagna subito il poker: angolo di Paredes e stacco di Huijsen. I rimescolamenti di Ranieri spostano zero, nemmeno Luvumbo di ritorno dalla Coppa d’Africa aggiunge brio, mentre DDR fa debuttare anche Baldanzi per dare la standing ovation a Dybala e Lukaku si mangia il quinto su iniziativa di Zalewski. La luna di miele derossiana continua ma gli avversari morbidi sono finiti: sabato c’è l’Inter, che ha una forza d’urto elevatissima e proporrà quesiti impegnativi a DDR. Lì si capirà se i progressi sono vera gloria.

(Gasport)