Paredes: "Sono felice di essere tornato qui"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la ripresa degli allenamenti di martedì ieri De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, così come successo dopo la vittoria con il Verona. Il tecnico ha a disposizione una settimana intera per preparare la sfida con il Cagliari all'Olimpico, e ritroverà i suoi giocatori domattina. La ventitreesima giornata di campionato sarà arbitrata da Marcenaro, fischietto che ha già diretto la Roma in questa stagione, in un precedente - l'unico fino ad ora - che ha fatto molto rumore. Alla vigilia della gara con il Sassuolo a dicembre - poi vinta dal club capitolino per 2-1 - Mourinho parlò di mancanza di "stabilità emotiva" dell'arbitro della sezione di Genova, dichiarazione che costò allo Special One un patteggiamento con multa da 20.000 euro.

Ieri sono inoltre arrivate le parole di Leandro Paredes al sito del portale immobiliare Idealista, partner ufficiale della Roma, che ha inaugurato la rubrica "A casa dei campioni", che vedrà coinvolti altri 4 giallorossi. L'argentino ha condiviso le emozioni di tornare nella Capitale dopo sei anni dal primo arrivo in Italia: "In questo club mi sono sempre sentito a mio agio, sin da quando sono arrivato ed ero solamente un diciannovenne. Ricordo che capii in fretta cosa rappresentasse la Roma e mi ambientai subito. Oggi ho trovato una società migliorata nel complesso - ha continuato il centrocampista - a partire dal centro sportivo, dove ci sono strutture di qualità come i campi di allenamento. Sono davvero felice di essere tornato".