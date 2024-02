Una carezza all'ormai ex pupillo di Empoli. Quella di Nicola a Baldanzi, salutato in conferenza stampa dal tecnico dei toscani: "Siamo felici per lui perché è una grandissima opportunità e sono contento anche per De Rossi che lo avrà. Penso sia normale che abbia spiccato questo volo, è un ragazzo di grandi valori morali prima di essere un ottimo giocatore".

