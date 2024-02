Mourinho e l'anello della Conference lasciato nell'armadietto di Pellegrini prima dell'addio

[...] La cena dell'altro giorno in uno stabilimento di Ostia è stata apprezzata dal gruppo, funestato dall'addio traumatico di Mourinho. Uno spogliatoio che aveva bisogno di un ritorno alla normalità, dopo tre anni vissuti sulle montagne russe umorali del portoghese. Che come passo d'addio, ha lasciato l'anello regalatogli dai calciatori dopo la vittoria della Conference League dentro l'armadietto di Pellegrini, in quanto capitano, come si fosse sentito tradito da una squadra che secondo il portoghese non si era comportata da uomini, vista poi la decisione di avallare immediatamente la scelta di De Rossi. A nulla sono valse le spiegazioni di Lorenzo e di altri calciatori più rappresentativi, ignari della volontà dei Friedkin fino al lunedì dell'esonero. [...]

(Il Messaggero)