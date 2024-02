A Roma per mandare un segnale salvezza, ma anche per testare gli ultimi arrivi dal mercato. Claudio Ranieri è intenzionato a schierare nel suo Cagliari subito il centrale Mina, arrivato dalla Fiorentina, e il duttile centrocampista Gaetano, arrivato in prestito da Napoli. Con i sardi che avranno nel motore, probabilmente solo a partita in corso, un Luvumbo in più. L'angolano fresco di rientro alla base dopo le fatiche di Coppa d'Africa. Fiducia a Petagna come centravanti.

(gasport)