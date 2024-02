Maurice saluta il Rennes, in pole c'è lui

"Darò tutto nei mesi rimanenti per assicurarmi che il club vada il più lontano possibile in tutte e tre le competizioni", lo ha detto il direttore sportivo del Rennes Florian Maurice. Il francese è il dirigente in pole per sostituire Tiago Pinto alla Roma: "Se sono qui, è perché sono al 100% al Rennes. Non è questo il momento di parlare della mia situazione personale", le sue dichiarazioni rilasciate ieri a footmercato.net.

Recentemente è stato aggiunto anche Jorg Schmadtke (59 anni) che darà l'addio al Liverpool, anche se la proprietà ricerca un profilo più giovane. Per questo motivo resta in corsa il quotato Marco Neppe ex dt del Bayern Monaco e Christopher Vivell ex Chelsea. Nella lista dei papabili è presente anche Massara (unico italiano) che però smentisce l'interessamento dei giallorossi. [...]

(Il Messaggero)