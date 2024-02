Maurice in attesa: "Ora non parlo..."

[...] Siamo sicuri che i Friedkin annunceranno subito il nuovo direttore sportivo? [...] Pensate ad esempio al grande favorito, il francese Florian Maurice: ha detto da tempo di voler lasciare il Rennes, la squadra dove l'estate scorsa aveva pilotato Matic, ma ancora non ha ottenuto la risoluzione del contratto e potrebbe trattenersi in Francia fino al termine della stagione. [...] Lui, Maurice, ieri ha tenuto a sottolineare che: "non è il momento di parlare del futuro, ne discuteremo più avanti con la società". [...]

Però più tempo passa e più appare inverosimile che la Roma abbia puntato su un direttore "svincolato", come Ricky Massara che pure è molto sponsorizzato a Trigoria o come i due ex Lipsia, Mitchell e Vivell. Bisogna ancora pazientare per soddisfare la curiosità. [...] Ieri invece Tiago Pinto ha voluto scrivere un lungo messaggio di saluto indirizzato ai tifosi. [...] "Ho lasciato la Roma meglio di come l'ho trovata". [...] Peccato che il suo erede, con un patrimonio calciatori più povero rispetto al gennaio 2021 e un bilancio sofferente, sia obbligato a produrre diverse decine di milioni di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno per rispettare gli accordi con l'Uefa. [...]

(corsport)