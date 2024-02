Ma Tommaso può stare fuori dall'Euroleague

[...] La Roma, oltre a consegnare la nuova lista per il campionato, deve iscrivere i giocatori alla seconda fase di Europa League. I problemi di selezione sono tre: 1) soltanto tre nomi possono essere diversi rispetto alla prima fase per regolamento generale: vale per tutte le squadre; 2) l'accordo sul fair play finanziario stipulato dai Friedkin impone che la somma del valore dei cartellini e degli ingaggi non aumenti tra entrate e uscite in ogni sessione di mercato; 3) gli ultimi arrivati, anche se in età da lista B, non possono essere aggregati come giovani alla squadra. [...]

Daniele De Rossi potenzialmente vorrebbe aggiungere cinque giocatori al gruppo europeo che sarà impegnato (almeno) nello spareggio contro il Feyenoord a metà febbraio: Kristensen e Azmoun, gli esclusi di settembre, più Angeliño, Baldanzi e Huijsen, i rinforzi di gennaio. Dando per esclusi certi i giocatori in uscita (Belotti, Kumbulla e molto probabilmente Celik), la Roma dovrebbe inserire Kristensen e Azmoun più Angeliño. [...] E Baldanzi? Essendo costato 15 milioni, rischia di restare fuori. [...] Baldanzi invece potrà giocare senza problemi in Serie A. Avrebbe potuto a prescindere dalle cessioni essendo un 2003.

(corsport)