L’omaggio dell’Olimpico a Capitan Losi. Da Capello a Gravina: “Una bandiera”

Quando si tratta di bandiere, il calcio si unisce. È il calcio delle bandiere che si ammainano, ma non muoiono. [...] Il minuto di silenzio, il lutto al braccio indossato da entrambe le squadre e l'omaggio della Curva Sud con lo striscione "Nascondevi i dolori pur di giocare 455 presenza da Core de Roma. Addio Giacomino capitano per sempre". I romanisti hanno ricordato con commozione il difensore scomparso domenica all'età di 88 anni. È il terzo capitano romanista per numero di presenze dopo Totti e De Rossi, ha giocato per due anni con Fabio Capello che lo ha ricordato con affetto: "Conservo un ricordo bellissimo di Giacomo. È stato il mio primo capitano nella Roma. Venivo da Ferrara, ero giovane, lui mi accolse subito da leader facendomi sentire a casa. Era un genero so. In campo era un calciatore coraggioso, metteva sempre la faccia, anche se non era altissimo. Un grande difensore" [...]

(Il Messaggero)