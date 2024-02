Lista Uefa, pronti tre cambi: Baldanzi può stare fuori

IL TEMPO (L. PES) - Dopo gli ultimi botti del mercato di gennaio, c'è da rimettere le mani sulla lista Uefa per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League. Entro la mezzanotte, infatti, la Roma dovrà consegnare a Nyon l'elenco aggiornato dei calciatori utilizzabili nelle gare europee. Tre i cambi possibili per i giallorossi, con due elementi ceduti negli ultimi giorni che gioco forza libereranno spazio, ovvero Belotti e Kumbulla. Ma per la sostituzione di questi ultimi, come accaduto dopo le ultime sessioni di mercato, bisognerà fare i conti col transfer balance che mette a rischio due degli ultimi tre arrivi in casa giallorossa: Hujisen e Baldanzi. Se Angelino e Azmoun dovrebbero andare a sostituire i partenti Kumbulla e Belotti, bisogna capire chi tra Kristensen (escluso ad agosto) e gli altri due può entrare. Giornata che si prospetta molto lunga a Trigoria con le ultime fatiche di Tiago Pinto che da domani a tutti gli effetti non sarà più il generai manager della Roma. Calcoli più complessi dopo il mancato trasferimento di Celik che avrebbe certamente reso più semplice la vita alla dirigenza giallorossa. Ma l'accordo col Marsiglia per lasciar andare il turco non si è concretizzato a causa della mancata uscita di Clauss dal club provenzale che quindi ha rinunciato al terzino. Resta aperta l'ipotesi Turchia fino al 9 febbraio.